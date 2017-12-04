Всеволожские краеведы рассказали о родном земле

В Арт-гостиной «Атмосфера» 1 декабря состоялся краеведческий вечер-познание «О малой родине с любовью. Имена. События. Факты».

В мероприятии приняли участие: Марина Ратникова – директор историко-краеведческого музея, автор серии книг «История Рябова с древнейших времен»; Владимир Овсянников – автор книги «От Рахьи до Борисовой Гривы» и Владимир Кудрявцев – краевед, писатель, автор книг «Прогулки по Токсову», «Посёлок на Токсовских высотах», создатель школьного краеведческого музея в Токсовской школе.

Авторы книг рассказали о своей краеведческой работе, ответили на вопросы гостей Арт-гостиной, которую вела сотрудник Всеволожского центра культуры и досуга Людмила Смирнова.