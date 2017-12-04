В Ленинградской области подведены итоги конкурса «Звезда культуры», который проводится с 2001 года по 15 основным номинациям. В текущем году на конкурс поступило 106 заявок, победу одержали 62 участника. На денежные премии – их было в этом году двадцать, организации-победители смогут поощрить своих сотрудников или укрепить материально-техническую базу учреждений культуры.

Дипломами I степени и подарками (без денежного поощрения) отмечены: в номинации «Лучший сельский дом культуры (клуб) года» – Васкеловский сельский дом культуры (Куйвозовское МО); в номинации «Лучшая городская детская музыкальная школа года» – Кузьмоловская школа искусств (Кузьмоловское МО); в номинации «Лучший народный коллектив самодеятельного художественного года» – Народный самодеятельный коллектив Ансамбль скрипачей «Гармония» (Колтушское МО).

Дипломами и номинации «За долголетнее служение профессии» награждены 22 специалиста, среди которых руководитель семейного досугового клуба «Скоморошина» из Кузьмоловского дома культуры Наталья Владимировна Тимец.

Дипломом в номинации «Лучший преемник» были отмечены 16 специалистов из Всеволожского района: Ирина Николаевна Навальная, главный специалист отдела культуры администрации Всеволожского района; Елизавета Леонидовна Бородкина, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин и фольклора Агалатовской школы искусств; Маргарита Владимировна Полозова, преподаватель фортепьяно Колтушской школы искусств; Александра Александровна Рулевская, культорганизатор Культурно-досугового центра «Бугры».