Три корпуса ЖК «Радужный» и «Олимп» сдадут к концу этого года. Об этом после встречи с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко сообщил руководитель «ГлавСтройКомплекса» Николай Пасяда. Он обещает, что жильцы ЖК «Радужный» (позиции 6.1 и 6.6) и ЖК «Олимп» (позиция 4.1) справят новоселье в Новый год.

– Мы обсудили все нюансы с Александром Дрозденко, – заявил Николай Пасяда после встречи. – Договорились о том, что область окажет содействие в решении проблем. Сроки исполнения социальных обязательств по строительству школ и садиков, а также строительство транспортной инфраструктуры будут отсрочены на следующий год. Безусловно, мы будем участвовать в их финансировании с начала нового года.

Ирэн ОВСЕПЯН