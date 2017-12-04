О реализации оригинального этнопроекта заявили участники заседания Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район». В данный момент решается вопрос о предоставлении участка под строительство этнодеревни в поселке имени Свердлова. Об этом сообщил на заседании председатель районного Совета по межнациональному сотрудничеству Андрей Низовский.

– Надеемся, что уже через три месяца перейдём к реализации проекта, – отметил Андрей Низовский. – Но прежде всего необходимо определиться со сметой. Для того чтобы вдохнуть в эту инициативу жизнь, нужно подойти к нему творчески и с душой, тогда все выйдет. Кроме того, в многонациональном Всеволожском районе необходимо особое внимание уделять совместным межэтническим проектам в сфере образования. Совет по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству в нашем районе – это прочный фундамент, на котором можно и нужно строить будущее.

– У нас обширная программа мероприятий, направленная на укрепление сотрудничества, – подчеркнула главный специалист по межнациональным отношениям районной администрации Алла Асотова. – В средних учебных заведениях проходят уроки дружбы, на которых уже выступили представители дагестанской и марийской диаспоры. Рассказали ребятам и о русской культуре и традициях. Помимо районных мероприятий, у нас реализуются и областные программы. К примеру, Сабантуй в Энколово, «В гостях у Олениных» в Приютино, в этом году делегация из Всеволожского района приняла участие в большом фестивале в Сосновом Бору.

Ирэн ОВСЕПЯН