В четверг, 30 ноября, состоялась встреча главы администрации Всеволожского района и членов районного Молодёжного совета. Мероприятие прошло в конференц-зале КДЦ «Южный». Андрей Низовский ответил на вопросы активной молодёжи и выслушал предложения.

Во встрече принял участие заместитель главы администрации по общим вопросам Сергей Пирютков. Мероприятие прошло в дружеской, непринуждённой атмосфере с чаем и сладкими угощениями. Такая обстановка сразу настроила на позитивный лад и расположила к доверительному общению.

Первым вопросом на повестке дня стало обсуждение создания Дома молодёжи во Всеволожском районе. С этой инициативой выступил председатель Молодёжного совета Дмитрий Звонарёв. Дом молодёжи должен стать тем местом, где молодые люди смогут проводить время в формате здорового образа жизни. На его базе предполагается работа секций и студий, проведение обучающих программ. Андрей Александрович эту инициативу поддержал и пообещал, что такое место в районе появится. Локацию для него пока выбирают.

Обсудили и другие насущные вопросы. Молодые люди предлагали свои идеи и просили у главы района содействия в их реализации. Андрей Александрович выслушал всех. Он отметил, что многие идеи ему понравились и помощь обязательно будет оказана.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА