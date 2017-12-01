Личный прием жителей Ленинградской области провел полномочный представитель Президента России в СЗФО Николай Цуканов. Игорь Виноградов из Сертолово обратился к Николаю Цуканову с просьбой.

По поручению родителей, обучающихся в местной школе искусств, Игорь Виноградов попросил предусмотреть предоставление «постоянной прописки» учреждению в бывшем доме офицеров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко, присутствовавший на приеме граждан, сообщил заявителю, что здание Дома офицеров было передано муниципальному образованию в 2017 году после семилетних переговоров, сейчас там уже начался ремонт, именно с учетом размещения в его стенах клуба и школы искусств. Губернатор отметил, что следующий новый год школа искусств должна встретить в новых стенах. Кроме того, в областном бюджете предусмотрено дополнительно 12 млн рублей на дооснащение учреждения.

В ходе приема граждан также решены вопросы, заданные жителями Кировска и Гатчинского района.