В четверг, 30 ноября, в КДЦ «Южный» состоялось мероприятие «Мама – свет души и доброты», посвящённое празднику – Дню матери.

В этот день награждали многодетных мам и отцов Всеволожского района. Были среди них и те, кто взял на себя заботу о приёмных детях.

Дружной компанией семьи расположились за столиками и принимали поздравления. Глава районной администрации Андрей Низовский и заместитель главы администрации по социальному развитию Елена Фролова сердечно поздравили собравшихся. Андрей Александрович лично вручил заслуженным мамам и папам благодарности, цветы и подарки.

Артисты из Санкт-Петербурга исполнили для гостей песни – композиции были посвящены любви, семье и, конечно, мамам. А трогательный видеофильм «Мама, я люблю тебя!» никого не оставил равнодушным.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА







