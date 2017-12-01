Муниципалы берут на баланс дороги в Кудрово

В предстоящем году вся улично-дорожная сеть Кудрово перейдет на баланс Заневского городского поселения. Соответствующее четырехстороннее соглашение уже подписано между местными властями, правительством региона, застройщиками и специализированной организацией, формирующей необходимый пакет документов.

Местные власти уверены, что подобная мера позволит существенно улучшить качество уборочных работ, сообщает пресс-служба администрации Заневского поселения. Пока же по содержанию дорог и межквартальных проездов у администрации слишком много вопросов к застройщикам. Но, как рассказали в жилищно-коммунальном секторе муниципалитета, прежде чем запускать процедуру передачи все участки необходимо размежевать.

«Мы заинтересованы в том, чтобы улично-дорожная сеть содержалась должным образом. Но по закону мы не имеем права выделять средства на уборку и содержание дорог и сетей уличного освещения, которые не находятся в муниципальной собственности. Сейчас самое главное своевременно разделить участки, что в свое время не догадались сделать застройщики», – рассказывает глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий.