Сегодня, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Это заболевание назвали «чумой XX века». Но и в XXI веке острота проблемы не снята. Тема эта, конечно, не табуирована, но общество недостаточно информировано об истинных размерах эпидемии, которая с каждым годом только набирает обороты. Неожиданным стало официальное сообщение, что отмечен рост среди инфицированных жителей села и людей старшей возрастной группы.

Печальная статистика по СПИДу

В 1986 году в нашей стране, тогда еще называвшейся СССР, был зарегистрирован первый случай СПИДа, а к концу июня 2017 года число ВИЧ-инфицированных граждан составило уже 1 миллион 167 тысяч 581 человек. Статистика не совсем корректная, потому что 100-процентного обследования населения достичь невозможно.

С начала регистрации этого заболевания в стране умерли 250 тысяч человек, из них только в 2017 году – 32 тысячи. Некоторые – от СПИДа, некоторые – от сопутствующих заболеваний.

За полгода текущего года число новых инфицированных составило 52 тысячи 766 человек, причем лидируют в печальном списке самых зараженных регионов Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Челябинская, Тюменская, Томская области и Ханты-Мансийский АО. Ленинградской области в этом списке, к счастью, нет.

За последние 16 лет радикально изменилась возрастная структура среди впервые выявленных больных. В 2000 г. ВИЧ диагностировали в основном у молодежи до 30 лет (87%). На долю подростков и молодежи в возрасте 15–20 лет приходилось 24,7%.

А в 2016 г. ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась у россиян в возрасте 30–40 лет (46,9%) и 40–50 лет (19,9%), доля молодежи в возрасте 20–30 лет сократилась до 23,2%.

Хотя СПИД отмечался в Африке еще в 70-х годах, а может, и раньше, начало массового распространения заболевания, по-видимому, относится к 1981 году, когда в США были отмечены первые случаи заболевания редким видом не поддающейся лечению пневмонии у гомосексуалистов. Поэтому СПИД считали болезнью геев. Время показало, что заболеть может любой человек, независимо от сексуальной ориентации.

Существует несколько путей передачи ВИЧ-инфекции: половой – при незащищенном половом контакте с инфицированным человеком; инъекционный и инструментальный – при неоднократном применении загрязненных вирусом игл и шприцев, прокалывании ушей, нанесении татуировки; перинатальный – от инфицированной матери плоду во время беременности, родов; молочный – при кормлении грудным молоком; трансплантационный – при пересадке органов и тканей зараженного ВИЧ донора; гемотрансфузионный – при переливании крови зараженного ВИЧ донора.

Синдром приобретённого иммунодефицита развивается у ВИЧ-инфицированных людей и характеризуется тяжелым течением самых обычных болезней. ВИЧ-инфекция может долгое время протекать бессимптомно. Диагноз ставится на основании лабораторных данных при выявлении в крови антител к ВИЧ.

Лучшее лечение – это профилактика

О том, как складывается ситуация по заболеваемости ВИЧ/СПИД в нашем районе, рассказала Оксана Ришняк, врач-инфекционист Всеволожской КМБ:

– На сегодняшний день в Ленинградской области выявлено более 26 000 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. С начала регистрации заболевания умерло около 5 500 человек (данные Роспотребнадзора). Причиной смерти стали причины как связанные с ВИЧ, так и различные другие (сердечно-сосудистые заболевания, травмы, отравления, онкологические заболевания и т.д.).

За последние три года заболеваемость ВИЧ-инфекцией сильно не изменилась. В среднем в год выявляется около 1 000 новых случаев. По-прежнему основными путями передачи вируса является инъекционный и половой. Причем в последнее время около 60% заразившихся ВИЧ-инфекцией получили этот вирус именно половым путем. В большинстве своем это женщины.

При отсутствии профилактических мероприятий во время беременности есть риск рождения ВИЧ-инфицированного ребенка, однако случаи передачи инфекции от матери к ребенку сейчас крайне редки в связи с обязательным обследованием беременных на ВИЧ-инфекцию. А если женщина не наблюдалась в женской консультации, то при поступлении ее в роддом обязательно выполняется экспресс-тест с дальнейшим подтверждением для того, чтобы в случае положительного результата провести экстренную профилактику.

На сегодняшний день носителями ВИЧ-инфекции являются совершенно разные категории жителей: это и лица, потребляющие инъекционные наркотики, и секс-работницы, но велика также доля пациентов, относящихся к так называемым благополучным категориям. Что говорит о том, что ВИЧ не является только проблемой социально незащищенных слоев населения.

Многие ВИЧ-инфицированные люди долгие годы живут, не зная о своем статусе. Происходит это потому, что в принципе нет повода обследоваться у врача. Лишь жалобы на самочувствие или необходимость профилактического обследования приводит пациента к врачу. Но ведь не все состояния требуют обследования на ВИЧ. Иногда причина плохого самочувствия кроется под масками других заболеваний. Поэтому самый эффективный способ выявления ВИЧ – это профилактическое обследование. Часто выявляется ВИЧ во время обследования перед госпитализацией или уже в стационаре, особенно при хирургическом лечении, где этот анализ входит в стандарт, при обследовании в женской консультации, при профилактических осмотрах населения, где мы всегда предлагаем обследоваться на ВИЧ.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией примерно одинакова во всех муниципальных образованиях района и абсолютное количество выявляемых случаев зачастую связано с количеством проживающих на территории образования пациентов. Оно может быть связано с социальным благополучием конкретного муниципального образования.

Для увеличения выявляемости и постановки на учет ВИЧ-инфицированных граждан организуются Дни здоровья по выходным дням с возможностью обследоваться на ВИЧ.

В отделении профилактики и Центре здоровья можно пройти обследование на ВИЧ всем желающим, в том числе и анонимное экспресс-тестирование. Для жителей Ленинградской области создан портал http://www.lenoblspid.ru https://aids47region.ru, где размещена информация о проблеме, адреса, где можно обследоваться и получить помощь.

В каждом районе Ленинградской области, в том числе и во Всеволожском, действуют кабинеты инфекционных заболеваний, принимающие и наблюдающие всех нуждающихся в обследовании и терапии. На учете во всеволожском кабинете состоят пациенты с 18 до 80 лет, однако наибольшее число случаев заражения ВИЧ отмечается среди граждан 24–40 лет.

ВИЧ-инфицированные регулярно обследуются и получают необходимые антиретровирусные препараты. Схемы лечения зависят от многих обстоятельств, они разные и корректируются при необходимости. Все препараты, которые получают пациенты, закупаются комитетом здравоохранения и передаются в районы. В настоящее время все препараты имеются в необходимых количествах. Это важно, так как смена терапии крайне нежелательна, особенно если на этой схеме достигнута ремиссия заболевания (то есть вирус находится в неопределяемом количестве, а состояние иммунитета не ухудшается).

В настоящее время по всему миру ведутся многочисленные разработки как препаратов для лечения ВИЧ, так и вакцины, однако на сегодняшний день мы можем оперировать лишь теми, что есть у нас в руках. Многочисленные заявления об эффективных разработках вселяют надежду как во врачей, так и в пациентов, но пока эти разработки далеки от практического применения. Но, как известно, гепатит С тоже считался трудноизлечимым заболеванием, а на сегодняшний день уже появились высокоэффективные противовирусные препараты, позволяющие навсегда избавиться от этого заболевания за относительно короткий срок (12 недель).

ВИЧ-инфицированные будут внесены в реестр

В Москве 27 и 28 ноября состоялся III Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, на который со всех концов страны съехались 250 человек. На Форуме был дан старт Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая уже в четвертый раз проводится Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Минздрава РФ.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, какие усилия предпринимаются в стране для лечения и профилактики этого заболевания. Хотя россияне болеют ВИЧ с 90-х годов прошлого века, но только в прошлом году была разработана стратегия противодействия распространению этой болезни. Большое внимание при этом будет обращено на тестирование, массовую проверку населения.

Первая массовая акция по проверке населения на ВИЧ, сказала Вероника Скворцова, была проведена в прошлом году, когда тестирование, состоявшееся на базе торговых центров, прошли около 23,5 тысячи человек. В 2017 году состоялась совместная акция Минздрава и РЖД: по всей России проехал специальный вагон-лаборатория, где обследовались 25 тысяч человек.

В РФ тестирование на ВИЧ в общей сложности прошло всего около двадцати одного процента населения – каждый пятый-шестой. В отдельных регионах статистика лучше – протестировано 60% жителей. Почти каждый второй состоящий на учете носитель вируса – меньше 50 процентов (46%) – получает антиретровирусную терапию.

Радует то, что за десятилетие в три с половиной раза сократилось число случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку. К 2018 году органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ФСИН России и ФМБА России будет полностью подготовлен регистр ВИЧ-инфицированных пациентов.

В своем выступлении Вероника Скворцова сказала, что в стране снизились цены на антиретровирусные препараты, и в первую очередь за счет централизации закупок АРВП на федеральном уровне. Созданы механизмы поддержки отечественных производителей антиретровирусных лекарственных препаратов по полному циклу, производство АРВ-препаратов осуществляется на 16 отечественных производственных площадках.

В целях организации оказания медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, с 1 января 2017 г. Минздравом осуществляется ведение Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение региональных сегментов Федерального регистра.

Ольга ЛАЗАРЕВА