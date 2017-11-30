Всеволожские долгострои ЖК «Олимп» и «Радужный» проведут по дорожной карте

Правительство Ленинградской области определило поэтапный план работ для сдачи домов ЖК «Олимп» и «Радужный» во Всеволожске. Чиновники предложили компании «Главстройкомплекс» («ГСК»), задерживающей сдачу многоквартирных домов, поэтапный план мероприятий. При благоприятном стечении обстоятельств жильцы новостроек в конце 2017 – начале 2018 года смогут справить новоселье.

– Прежде всего, необходимо устранить замечания, связанные с подключением к инженерным сетям, завершить отделку мест общего пользования и выполнить работы по благоустройству, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. – Со своей стороны мы принимаем все необходимые меры, но сдать квартиры без встречного движения со стороны «Главстройкомплекса» невозможно.

Кроме того, по поручению Михаила Москвина комитет Государственного строительного надзора выступит третьей стороной в деле о банкротстве компании «Главстройкомплекс». Это дело уже рассматривается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Первое заседание назначено на 7 декабря. По словам чиновника, суд попросят об отсрочке введения процедуры наблюдения.

Кроме того, застройщика предупредили о недопустимости заселения жильцов в недостроенный «Радужный». Отметим, что компания начала выдачу ключей дольщикам «для ремонтных работ». Однако застройщик не контролирует проживание жильцов в недострое.

Общая площадь ЖК «Олимп» и двух корпусов ЖК «Радужный» составляет свыше 44 кв. м, свыше 1 тыс. квартир. Ввод ЖК «Радужный» должен был состояться в начале 2017 года.

Ирэн ОВСЕПЯН