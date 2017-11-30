В пятницу в газете «Всеволожские вести» выйдет очередной выпуск постоянной рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать о задержании одного из участников дерзкого ограбления сертоловского пенсионера; о невеселом приключении гражданина Израиля, который, доверившись водителю такси, уснул в машине в Петербурге, а проснулся в Новом Девяткино; о нахальных мошенниках, под видом коммивояжеров обворовывающих доверчивых стариков.

Также поклонников рубрики ожидает рассказ о несостоявшемся угоне престижной иномарки с младенцем на заднем сиденье в деревне Порошкино, короткая история «шутника» с телефоном, сообщившего спецслужбам о якобы готовящемся теракте, подробности пьяной ссоры двух немолодых подружек, окончившейся поножовщиной, а также информация о ликвидации торговой точки, реализовавшей ядовитую незамерзайку.

Светлана ЗАВАДСКАЯ