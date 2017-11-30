В субботу, 2 декабря, закончится прием заявок на конкурс «Я – талант», в котором могут принять участие молодые исполнители из Всеволожского и Кировского районов.

Молодые таланты до 35 лет будут состязаться в вокальном, хореографическом и инструментальном мастерстве в сольном исполнении. Организовал конкурс отдел по работе с детьми и молодежью МКУ «ДК им. Чекалова».

Победителей определит жюри, в состав которого войдут деятели культуры, руководители творческих коллективов, представители органов власти. Торжественная церемония награждения состоится 9 декабря. Лауреаты получат дипломы и ценные призы.

Соб. инф.