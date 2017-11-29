Сегодня, 29 ноября, отмечается День буквы Ё. Дата была выбрана не случайно, именно в этот день в 1783 году на заседании Императорской российской академии её председатель, княгиня Екатерина Дашкова, предложила использовать новый символ. Отметим, что широкое распространение буква Ё получила благодаря Николаю Карамзину. Кстати, на родине историка и поэта в Ульяновске даже установлен памятник букве.

Ниже мы публикуем материал, посвященной букве Ё, который был напечатан в газете «Всеволожские вести» несколько лет назад, но до сих пор не утратил актуальность.

– Помню, как удивил меня впервые услышанный после переезда в Ленинградскую область топоним ПриозЕрск. Русское ухо не желало мириться с этим языковым нонсенсом. Нигде в России больше так не говорят уже потому, что подобное произношение не соответствует ни русскому словообразованию, ни русской орфоэпии, ни, в целом, русской традиции. В «Школьном словообразовательном словаре» А.Н. Тихонова приводится такая словообразовательная цепочка: озеро – озёрный, заозёрный, приозёрный.

Буква ё обозначает в данном случае звук о после мягкого согласного з и появилась в результате исторического чередования е//о. Как мы произносим, скажем, слово озёрный? – о[з`о]рный. Озёрный край, например. Если продолжить словообразовательную цепочку, то также должно произноситься и слово прио[з`о]рский и образованный от него топоним Прио[з`о]рск.

В поисках истины я стала просматривать словари и убедилась в том, что, по крайней мере, три из них дают один и тот же ответ на мой вопрос. «Топонимический словарь Центральной России» Г.П. Смолицкой, выпущенный в 2002 году, содержит такую словарную статью:

ПРИОЗЁРСК. Город в Ленинградской обл. Название отражает местоположение города на берегу Ладожского оз. Один из древнейших городов северо-западной Руси (упоминается в летописи под 1143 г.) Более раннее название Корела – по финноязычному народу корела. В 1581-1595 г.г. и в 1611-1710 г.г. город находился под властью Швеции и получил название Кексгольм. Это неточная передача на русс. яз. шведского названия Кыкисалми – «кукушкин пролив», как считает А.И. Попов (1981). С 1944 г. в составе Ленинградской обл. В 1948 г. Переименован в Приозёрск.

приозёрцы, приозёрец

приозёрский, -ая, -ое.

Как же случилось так, что Приозёрск вдруг стал Приозерском? Виной всему необязательность употребления на письме буквы ё, которая уравнивается в правах с буквой е, хотя обозначают они разные звуки. (сравните: мёд [м`от] – мел [м`эл]). В печатных СМИ, в многочисленных тематических справочниках по Ленинградской области и железнодорожных расписаниях не встречается написание слов Приозёрск и приозёрский с буквой ё. И люди со временем стали говорить так, как пишется. Эта ошибка настолько прочно закрепилась в языке жителей города и области, что теперь правильное произношение они воспринимают как неправильное.

Верное произношение сохранилось только у самих жителей Приозёрска. Они обижаются, когда слышат неправильные, но укоренившиеся в русской речи слова Приозерск и приозерский.

К несчастью, за десятилетия пренебрежительного отношения к букве ё русские люди вообще запутались в произношении имен собственных, где она встречается, и теперь очень трудно научить их снова говорить по-русски.

Хотя историк В.Т. Чумаков, много лет назад начавший борьбу за восстановление прав буквы ё, кое-чего всё-таки добился. В московском метро «новые надписи на указателях делаются только с буквой Ё: «Савёловская», «Семёновская», «Щёлковская», «Новые Черёмушки и др. Вот только станции «Планёрной» не повезло. Мы поздно спохватились. Её уже иначе, как «Плáнерная» не называют. Между тем такое совершенно неправильное ударение придаёт названию станции опасный смысл – на языке наркоманов «планом» называется анаша…

Последние четыре года при строительстве новых дорог стали писать Ё в дорожных указателях: Королёв, Жигулёвск, Венёв, Дулёво, Белёв – города; Псёл, Очёр, Ёрса – реки и т. д.» (В.Т. Чумаков. «Ё – седьмая, счастливая буква азбуки»).

Наверное, и в нашем случае с Приозерском уже ничего не исправить, если даже дикторы телевидения, профессиональные филологи и учителя русского языка игнорируют правильное произношение этого слова и образованного от него прилагательного, вошедшего в словосочетание Приозерский район. Возможно, эта ошибка и не стала катастрофой для русского языка, хотя подобная тенденция должна насторожить тех, кому он дорог. Во Всеволожске есть улица на Котовом Поле, обозначенная на указателе как Василеозерская. Недавно, редактируя брошюру, посвящённую названиям улиц нашего города, я исправила написание этого слова, поставив букву ё, чем вызвала недоумение автора: «Везде пишут через е». «А как вы произносите это слово?» – поинтересовалась я. – «Василеозёрская». Да, сегодняшние жители нашего города пока говорят правильно, хотя вряд ли кто-нибудь задумывался над тем, почему однокоренные слова Приозёрск, приозёрский и Василеозёрская произносятся по-разному. Но уже следующее поколение всеволожцев, сбитое с толку неправильным написанием, так и будет произносить: ВасилеозЕрская.

Хотелось бы, чтобы ошибка эта была исправлена теми, кому дорог родной русский язык, и – шире – русская культура, ибо он является её частью. Ведь, забывая родной язык, мы перестаём быть нацией.

Постскриптум. В Карагандинской области Казахстана тоже есть свой город Приозёрск, расположенный в пустыне Бетпак-Дала (в Голодной Степи) на полуострове Коржынтубек озера Балхаш в 10 км юго-восточнее железнодорожной станции Сары-Шаган железной дороги Моинты — Шу. Никому почему-то и в голову не приходит назвать его Приозерском…

Нина УСТИЧЕВА