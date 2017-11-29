Соцобъекты Всеволожского района вошли в областную целевую программу

Спортивные центры, больницы, поликлиники и детские сады возводятся в Ленинградской области по адресной целевой программе. Администрациями региона и муниципалитетов в 2017 году заключены контракты на проектирование и строительство 35 объектов. Общая стоимость строительно-монтажных работ – 5,5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, предметом контрактов является, в том числе, строительство спортивного центра волейбола в Сосновом Бору, областной детской больницы с поликлиникой в Сертолово, детских садов в Кудрово и селе Винницы Подпорожского района, физкультурно-оздоровительных комплексов в Подпорожье и Приозерске, врачебной амбулатории в поселке Котельский Кингисеппского района.

Проектную документацию разработают, в частности, для второго этапа строительства онкологического центра в поселке Кузьмоловский Всеволожского района и спортивного центра в Выборге, поликлиники в селе Павлово Всеволожского района, детских садов в Гатчинском и Ломоносовском районах, врачебных амбулаторий во Всеволожском и Тосненском районах. Заказчиком проектирования объектов выступает ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

Все объекты включены в адресную инвестиционную программу и финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.