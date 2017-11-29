Детям во Всеволожске стало комфортнее

Утром 29 ноября глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский осмотрел объекты, построенные в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» в городе Всеволожске. По трем адресам, которые посетил глава районной администрации, установлены удобные и красивые – а, главное, безопасные детские площадки.

– Раньше здесь было болото, – сказала одна из жительниц Всеволожска, – во дворе, в огромной луже утонуть можно было. – А сегодня мы видим отличную детскую площадку.

В утренней поездке вместе с главой администрации Всеволожского района приняли участие депутат Государственной Думы Светлана Журова, депутат областного ЗакСа Александр Матвеев, руководители городских структур и профильных комитетов.

– Буквально на днях на заседании фракции «Единая Россия» мы информировали однопартийцев о принятии федерального бюджета и планах правительства на ближайшее будущее, – сказала Светлана Журова. – В частности, говорили о реализации проекта по ремонту и реконструкции спортивных залов в сельских школах, который успешно работает, в том числе и в Ленобласти. На него будут ежегодно выделяться 1,5 млрд рублей. Сегодня мы увидели в моем любимом Всеволожске несколько новых детских площадок, устроенных так, что малыши могут не только гулять, дышать свежим воздухом, но и физически развиваться. Это, безусловно, радует. Уверена, что в следующем году мы посетим еще не один адрес.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА