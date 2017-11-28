В Заневке нашли и устранили источник неприятного запаха

Место сжигания отходов вблизи деревни Новосергиевка Всеволожского района добровольно ликвидировано собственником участка.

Ранее житель Кудрово пожаловался на периодическое задымление. Как сообщает пресс-служба комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, сотрудниками ведомства по его обращению был проведен рейдовый осмотр территории. В промышленной зоне деревни Новосергиевка удалось выявить пункт несанкционированного сжигания отходов различных классов опасности в печах кустарного производства.

Незаконное сжигание отходов пресечено, в отношении лиц, работавших на промышленных площадках, возбуждены дела об административных правонарушениях. 27 ноября в комитет от собственника захламленного участка поступила информация о добровольной ликвидации несанкционированной свалки и печей для сжигания отходов.