26 ноября в большом зале Всеволожского центра культуры и досуга с большим успехом прошёл премьерный показ спектакля «Иллюзия счастья» по романам Ф.М. Достоевского «Игрок», «Идиот» и «Дядюшкин сон».

В спектакле, который поставила заслуженный работник культуры РФ Ирина Троицкая вместе с художником-постановщиком Александром Маркиным, заняты почти все артисты народного театра.

После спектакля заведующая театральным отделом Ленинградского областного центра культуры и искусства (ныне Дом народного творчества) Людмила Боевчук и заслуженная артистка РФ, актриса Театра «Буфф» Наталья Бобровничая вручили дипломы, которыми был отмечен театр на областном фестивале в Шлиссельбурге.

Диплом в номинации «Лучшая женская роль» за спектакль «Цена любви» по произведениям Н. Лескова, А. Островского и Ф. Дюрренматта вручили Наталье Красковой, а диплом «За многолетнее служение любительскому театральному искусству», по единогласному мнению жюри, присудили заслуженному работнику культуры РФ Ирине Троицкой.

16 декабря в 16.00 народный театр приглашает на спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».

Катерина КАБАНОВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива