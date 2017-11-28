Горячую линию по вопросам безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков проведет Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» по Всеволожскому району с 4 по 18 декабря.

Специалисты центра объяснят, на что нужно обращать внимание при выборе подарка, чтобы не испортить праздник ни себе, ни ребенку, и уж тем более не отравиться.

Задать вопросы специалистам можно по телефону: 8-921-922-83-01.

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 13.00.