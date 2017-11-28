Вечером 27 ноября тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты, было найдено возле одного из домов в поселке Кудрово Всеволожского района.

По информации Следственного отдела по городу Всеволожск следственного управления СК РФ по Ленинградской области, 43-летняя женщина переживала развод с мужем, на почве чего злоупотребляла спиртными напитками. Также было установлено, что она жила на 18 этаже дома, возле которого ее обнаружили.

В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела.