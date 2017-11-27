16 делегатов вошли в Совет новостроек

Жители новых микрорайонов массового строительства Ленинградской области избрали делегатов в Совет новостроек. В его состав вошли 16 человек – представители от быстро растущих территорий: Мурино, Нового Девяткино, Всеволожска, Кудрово и Бугров. Голосование по кандидатурам в состав совета проводилось активистами в крупных территориальных интернет-сообществах.

Первое заседание Совета состоится 5 декабря в Муринском сельском поселении, тема – транспортно-коммунальная инфраструктура новостроек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Перед заседанием планируется объезд территории по маршруту, предложенному членами Совета. В первом заседании Совета новостроек планирует принять участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Решение о создании Совета было озвучено на расширенной встрече Александра Дрозденко с жителями новостроек 9 ноября. Совет новостроек будет принимать участие в формировании «дорожной карты» инфраструктурного развития территорий, направлять представителей для работы в составе Градостроительного совета региона, контролировать заявленные планы по развитию активно застраиваемых территорий Ленинградской области.