На конкурс в «Молодежном» собрались семьи со всей области

Центр «Молодёжный» распахнул свои двери для многодетных семей. Здесь, в деревне Кошкино, с 24 по 26 ноября прошёл областной конкурс многодетных семей, посвящённый Дню матери.

Участниками мероприятия стали 11 семей из 9 районов Ленинградской области: Тихвинского, Волосовского, Всеволожского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского, Киришского и Лужского. В конкурсе приняли участие семьи, в которых супруги состоят в зарегистрированном браке, проживают и работают на территории Ленинградской области, имеют троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Руководитель Центра «Молодёжный» Татьяна Гулевич рассказала, что у них часто проходят семейные мероприятия, но конкурс для многодетных семей состоялся впервые. Его организаторам выступил областной комитет по молодёжной политике совместно с Центром «Молодёжный». Конкурс проводится в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области на 2017 год». Основная его цель – укрепление института семьи и повышение её социального статуса.

Домашним заданием для участников стало творческое представление семей «Счастливы вместе!» и кулинарное шоу-презентация «Семейное чаепитие». Помимо конкурсных испытаний, дети и взрослые приняли участие в спортивных играх на воздухе, акции «Пусть всегда будет мама», мастер-классе по актерскому мастерству, танцевальном вечере. Кроме того, для родителей была организована «Психологическая гостиная».

В результате победителем областного конкурса многодетных семей стала семья Панкратьевых (Тихвинский район).

Места в творческом конкурсе «Счастливы вместе!» распределились так:

1 место – семья Зерновых (Всеволожский район);

2 место – семья Мамедовых (Тосненский район);

3 место – семья Свиридовых (Гатчинский район).

Кулинарный конкурс шоу-презентаций «Семейное чаепитие» выявил следующих победителей:

1 место – семья Соболевых-Дмитриевых (Всеволожский район);

2 место – семья Смирновых (Ломоносовский район);

3 место – семья Стапановых (Лужский район);

3 место – семья Самарцевых (Всеволожский район).

Все участники были награждены грамотами и отмечены ценными призами и подарками.