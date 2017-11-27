В Ленинградской области более 2 тысяч человек написали Географический диктант. Спецприза губернатора 47-го региона удостоилась учитель географии Бугровской школы Всеволожского района Татьяна Хапугина.

В Ленинградской области ведущим диктанта на межрегиональной площадке в исторической штаб-квартире Русского географического общества стал губернатор региона Александр Дрозденко. Перед диктантом он провел «разминку» – предложил собравшимся ответить на восемь подготовленных вопросов по географии региона. Татьяна Хапугина правильно и без подготовки ответила на вопрос о самой высокой точке Ленинградской области над уровнем моря – это гора Гапсельга в Подпорожском районе, ее высота составляет 291 метр.

30 вопросов Географического диктанта были посвящены понятиям, картам и образам науки о Земле.

«Главная задача диктанта – пропагандировать изучение истории и географии России, и своего родного края. Все вопросы были интересными, это отличная тренировка ума и воспитание гордости за свою страну», – отметил Александр Дрозденко.

Проверить себя, написав диктант в онлайн-режиме, до 30 ноября можно на странице Русского географического общества http://dic.rgo.ru Время прохождения диктанта – 45 минут. Результат – сразу после ответов на все вопросы.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти