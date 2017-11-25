Временное перемирие на улице Новой в Мурино

В пятницу, 24 ноября, в конференц-зале администрации Муринского поселения состоялась встреча жильцов многоквартирных домов № 7 и № 7/2 по улице Новой с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским.

На встрече в острой дискуссионной обстановке решался вопрос о смене управляющей компании, который уже вышел за границы поселения и активно обсуждается в средствах массовой информации.

Во встрече участвовали: глава поселения Валерий Гаркавый, заместитель председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля ЛО Анастасия Кузнецова и Олег Ромадов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления ВМД РФ по Всеволожскому району Сергей Кузьмин, судебный пристав-исполнитель Всеволожского районного отдела УФС судебных приставов РФ Виктория Прохоренкова, руководители управляющих компаний ООО «Ай-Си» и ЖЭС-4.

На встрече присутствовали более двухсот жителей ЖК «Новое Мурино». На официальном сайте администрации велась прямая трансляция встречи.

Разговор между представителями власти, собственниками квартир и руководителями двух управляющих компаний не был лёгким. Достигнуто промежуточное решение, которое, благодаря состоявшейся встрече, позволит на некоторое время установить перемирие между сторонами конфликта.

Соб. инф.