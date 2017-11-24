В Ленобласти заработал Фонд защиты дольщиков

В Ленинградской области 22 ноября зарегистрирован первый договор долевого участия, взносы по которому застройщик перечислил в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Договор заключен в отношении корпуса многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания, подземным паркингом и надземной автостоянкой, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области. Срок ввода дома в эксплуатацию — 3 квартал 2020 года.

Напомним, по всем новым объектам строительства застройщики обязаны перечислить 1,2% от стоимости договора долевого участия. Росреестр регистрирует договоры ДДУ лишь после получения средств фондом, и в случае неисполнения обязательств застройщика дольщик вправе рассчитывать на компенсацию.