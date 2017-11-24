Вопросы формирования единого подхода в решении проблем, связанных с загруженностью улично-дорожной сети, высоким уровнем аварийности, обсуждались сегодня, 24 ноября, на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с участием министра транспорта Максима Соколова.

В повестку дня заседания были включены также проблемы реализации строительства путеводных развязок транспортных узлов, связанных с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018.

– За последние два десятилетия Петербург и его пригороды застраиваются быстрыми темпами, – отметил генеральный директор «Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Кирилл Поляков. – Это, безусловно, влияет на развитие транспортной инфраструктуры, которая находится в зоне взаимных интересов Петербурга и Ленинградской области и нуждается в формировании оптимальной дорожной сети. Поэтому дирекция разработала ряд предложений, направленных на развитие транспортных узлов.

Кроме того, участники заседания отметили, что в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 уже в будущем году будут сданы две станции Петербургского метрополитена. В эксплуатацию планируется ввести станции «Новокрестовская» и «Беговая».

Ирэн ОВСЕПЯН