Вероятнее всего, строительство всеволожского виадука начнется уже в следующем году. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Всеволожские вести», рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин.

– Сейчас решается вопрос финансирования проекта, – отметил Михаил Москвин. – Рассматривается вопрос привлечения средств за счет государственно-частного партнерства. Строительство начнется после того, как проект будет доработан в первом квартале следующего года. Думаю, что после того, как он будет одобрен, мы сразу объявим конкурс на строительство.

Ирэн ОВСЕПЯН