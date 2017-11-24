Единый родительский день прошел в Колтушской школе

В Колтушской школе 23 ноября состоялась встреча специалистов органов и учреждений системы профилактики с родителями. Мероприятие, прошедшее в рамках Единого родительского дня, собрало 167 человек.

На встрече обсуждались вопросы семьи и ее роли в становлении несовершеннолетнего как личности, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района. Много внимания уделили трудностям подросткового периода и тому, как в этот период не «потерять» ребенка.

За помощью можно обратиться:

«Телефон доверия»: 8-800-200-47-03.

«Телефон доверия» ориентирован на все возрастные группы населения, включая детско-подростковый контингент. Работа осуществляется в круглосуточном режиме. Звонки для жителей Ленинградской области на «телефон доверия» бесплатные как со стационарных, так и с мобильных телефонов.

Детский телефон доверия для детей, подростков и их родителей с единым общероссийским номером: 8-800-2000-122.

Звонок с любого телефона бесплатный для всех звонящих.

Бесплатная Линия помощи «Дети онлайн»: 8-800-25-000-15, 09.00–18.00.

Дежурная часть УМВД по Всеволожскому району: 8 (813-70) 25-372.

Полиция: 102. Экстренная помощь (МЧС): 112.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 8 (813-70) 23-624, электронный адрес: kdn23624@mail.ru

Социально-реабилитационный центр: 8 (813-70) 34-304, 8 (813-70) 34-306 .