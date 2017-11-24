Почетные знаки «Слава матери» и «Отцовская доблесть» родителям, проживающим в регионе и имеющим пять и более детей, вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Губернатор поздравил 14 многодетных мам и 13 пап. Почётный знак «Слава матери» был вручен и жительнице деревни Кальтино Колтушского поселения Всеволожского района Нине Багинской, с которой корреспондент газеты «Всеволожские вести» встретился в канун Всероссийского дня матери.

– Нина Вячеславовна, чем для вас – матери пятерых детей – является этот праздник?

– В этот день меня всегда переполняет особая радость оттого, что вся наша большая семья собирается за одним столом, и мы с мужем Вячеславом, встретившись глазами, мысленно обнимаем душами наших детей.

Я помню их каждый шаг, каждый вдох: старшему – Никите сейчас 21 год, он окончил Колтушскую школу искусств по классу скрипки, а в настоящее время учится на четвёртом курсе вуза, увлекается мотоспортом, парапланеризмом, играет на гитаре и поёт со мной в хоре.

Егору 19 лет, он тоже окончил Колтушскую школу искусств, но по классу флейты, а сейчас учится на втором курсе экономического факультета ЛГУ им. А.С. Пушкина, увлекается вело­ и мотоспортом, туризмом и лыжными гонками, играет на гитаре, поёт в академическом хоре.

Третий ребёнок в семье – Ульяна. После окончания Колтушской школы искусств по классу фортепиано поступила в колледж традиционной культуры на отделение декоративно­прикладного искусства. Дочь рисует, мастерит игрушки и пробует себя на литературном поприще.

Серафиме – 10 лет. Она учится в третьем классе средней школы, посещает танцевальный кружок в Колтушской школе искусств, любит народные песни.

Ну и, наконец, – младший сын – Игнатий. Ему всего лишь 4 годика, но он уже отлично ездит на беговеле, и мы частенько всей семьёй совершаем велосипедные прогулки.

При этом старшие дети посещают кружок краеведения при Православном центре (руководитель студии МКУ «Колтушское ЦСК» С.Г. Медведев), а старшие мальчики ещё и служат алтарниками в храме Божией Матери посёлка Дубровка.

– Насколько мне известно, вы с 1993 года, сразу после окончания Всеволожского сельскохозяйственного колледжа, где учились на электрика, не пошли работать по специальности, а стали регентом церковного хора в храме во имя Иоанна Кронштадтского в д. Колтуши, а ныне вы – регент хора в храме во имя Божией Матери «Взыскание погибших» в п. Дубровка. Музыка пересилила?

– Так случилось. А скорее всего – это закономерность, как и то, что наша семья – многодетная.

Одна моя бабушка, Нина Семёновна Сороко, – блокадница, из многодетной семьи, в которой было шестеро детей. Вторая бабушка – из приютинской усадьбы, её мама была в этой усадьбе прислугой. Так вот, вторая моя бабушка (Метта Карловна Винкольм) с дедушкой (Аверьяновым Владимиром Ивановичем, хорошо игравшим на гармони) организовали ансамбль, который пользовался большим успехом. Они многое из того, что умели, передали и нам, и людям, их окружающим.

Семьи в нашем роду всегда были крепкие. У моих родителей в этом году будет «золотая» свадьба, а у нас с мужем – «серебряная». И семьи наши во всех поколениях, без преувеличения, были музыкальными. Да и сейчас у нас музыка не умолкает. Бывает, что и кошачье население, проживающее в квартире, подпевает, если не занято обдиранием обоев со стен.

Я ведь тоже в своё время окончила Колтушскую школу искусств по классу скрипки, и вот уже более 10 лет вхожу в состав Народного коллектива скрипачей «Гармония» (художественный руководитель Евгения Максимова). Наш ансамбль неоднократно становился лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов. В 2012 году он был удостоен звания «Звезда культуры Ленинградской области».

По природе своей я человек музыкальный. Сколько помню себя – пела всегда, даже в автобусах: становилась возле водителя и тихонечко пела. Однажды даже хотела поступить в духовную семинарию на регентское отделение, но мне там сказали, что я для них «неперспективная», т.к. была уже замужем (смеётся). А если честно, то и необходимости в этом особой не было – у меня абсолютный слух и природный дар к дирижированию. И потому мне было доверено это поприще.

А до этого я была с братом участницей вокально­инструментального ансамбля, меня даже приглашали в ансамбль «Очарование России»…

У меня есть правило – никогда не останавливаться на достигнутом. Помнится, в 30 лет я решила изменить свою жизнь и устроилась администратором в салон красоты. И всё получилось.

Сейчас обучаюсь на курсах по организации здорового питания и очень люблю вышивать. Думаю, что это не последнее моё увлечение. Очень бы хотелось открыть какое-нибудь собственное дело, чтобы зарабатывать на свою семью, поскольку наши нынешние доходы весьма скромные. Дети растут, моя кормилица­машина требует ремонта. Да что там! Не одна я такая.

– Если можно так сказать, вы – патриот места. Более 40 лет вы прожили в Колтушах, а сейчас мы с вами беседуем в новой квартире, в новом месте…

– До недавнего времени мы жили в Колтушах на ул. Быкова в двухкомнатной квартире моих родителей. Но, когда у нас появился четвёртый ребёнок, стало тесновато. Мы подали документы на улучшение жилищных условий (получение субсидии) как молодая семья. Но пока суд да дело – мне исполнилось 37 лет, и нам было отказано – вышли, дескать, из молодёжного возраста. Я приехала в администрацию, расплакалась, меня пожалели и предложили встать на очередь по программе для жителей села. Долго ждали. И вот, наконец, нам позвонили и сказали, что мы можем получить субсидию на приобретение жилья. В это время я носила пятого ребёнка…

Конечно же, не хотелось уезжать из Колтушей, к которым прикипела душой. Но, по условиям выделения субсидии, мы могли претендовать на квадратные метры только в деревне, т.е. ни в Колтушах, ни в Буграх, ни во Всеволожске, ни даже в микрорайоне Южный г. Всеволожска мы использовать выделенные средства на приобретение жилья не имели права.

Но всё устроилось чудесным образом – на средства, полученные в виде субсидии, мы приобрели квартиру со всеми удобствами в деревне Кальтино, примыкающей к микрорайону Южный. Так что, по сути, мы теперь полноправные деревенские жители. Однако нам пришлось ещё взять ипотеку, так что теперь придётся её как-то выплачивать. А это, согласитесь, в нашем положении довольно непросто. Муж работает электромонтажником на заводе «Электропульт», я – регент церковного хора.

– Что бы вы ещё хотели сказать в этот предпраздничный день граду и миру?

– Начну с того, что поселения в нашем районе весьма «многодетные». Это радостно. Ходят беременные женщины, мамы и папы катят детские коляски… И потому хотелось бы, чтобы наши власти предержащие оказывали (хотя и делается уже немало!) ещё большую поддержку многодетным семьям. Нашей семье ещё повезло, по закону мы получили от администрации района земельный участок, но мне даже страшно подумать, сколько средств нужно, чтобы построить дом, подвести инженерные коммуникации и т.д.

Но давайте оставим на потом все житейские хлопоты и поздравим наших матерей­хранительниц с этим святым днём. Пусть будет в их семьях мир, любовь, спокойствие и достаток!

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА