Награждены за заслуги перед районом

На заседании районного совета депутатов, состоявшемся сегодня, 23 ноября, были награждены представители депутатского корпуса Всеволожского района.

За большой вклад в развитие поселения и района, а также в честь личного юбилея Дипломом Законодательного собрания Ленинградской области был отмечен глава Лесколовского поселения Андрей Михеев. За большой вклад в развитие МО Город Сертолово и в связи с личным юбилеем Почетной грамотой ЗакСа Ленинградской области награжден заместитель главы МО Город Сертолово Николай Гайдаш. Награды вручил депутат областного Законодательного собрания Александр Верниковский.

Глава Всеволожского муниципального района Ольга Ковальчук вручила Почётную грамоту районного совета депутатов депутату ЗакСа Ленинградской области Александру Верниковскому за большой личный вклад в социально-экономическое развитие района.