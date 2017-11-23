Заключительный этап проекта «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область» прошел во Всеволожском районе.

В рамках уникального проекта всего было организовано пять обучающих семинаров в 10 районах Ленинградской области. На лекциях предпринимателям, а также руководителям кадровых служб, привлекающим на работу иностранцев, рассказали об особенностях трудоустройства рабочей силы из-за рубежа.

В проекте, который реализует комитет по местному самоуправлению, межконфессиональным и межнациональным отношениям Ленинградской области, задействованы юристы, специалисты по миграционному законодательству, представители некоммерческих объединений и национальных диаспор. Они подробно рассказывают иногородним рабочим об изменениях миграционного и трудового законодательства, механизмах защиты от мошенничества, социально-бытовых аспектах проживания. В рамках проекта были изданы буклеты и справочники, направленные на адаптацию мигрантов.

– Если трудовые мигранты сталкиваются с отсутствием доступа к информации, естественно, это мешает адаптации, – говорит эксперт по работе с этническими меньшинствами и трудовыми мигрантами Андрей Якимов. – Обращаясь для решения своих проблем к посредникам и национальным структурам, они замыкаются в своем сообществе. Об адаптации мигрантов можно говорить тогда, когда они знают и принимают правила игры, которые действуют в Российской Федерации, то есть не скрываются в собственном сообществе от внешнего влияния.

Ирэн ОВСЕПЯН