Мужчину, совершившему насильственные действия в отношении 9-летнего мальчика, признали виновным. Во Всеволожском районе очередной жертвой 25-летнего педофила стал 9-летний мальчик.

Следственный комитет РФ по Ленинградской области благодаря проведенным оперативным действиям задержал преступника. Улик, собранных специалистами, оказалось достаточно, чтобы суд признал виновным мужчину-насильника и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. С подсудимого будет взыскан причиненный моральный ущерб в размере 750 тыс. рублей. Отметим, что по данным СК РФ по Ленинградской области преступник в 2007 году привлекался за аналогичное преступление.