Ленинградская область может стать сырным регионом. Сыровары региона быстрыми темпами наращивают объемы производства. Недавно в Волосовском районе открылось новое предприятие по производству итальянских сыров «Сорренто СПб». Инвестиции в проект составили 20 миллионов рублей. На производственной площади в 500 квадратных метров намерены ежедневно выпускать до 600 кг сыра.

Согласно данным областного комитета АПК за последние три года производство сыра увеличилось в четыре раза и составило 400 тысяч тонн. Все это – результат масштабных инвестиций, которые вкладывают предприниматели в увеличение ассортимента выпускаемой продукции. Дополнительные инвестиции на расширение линейки своей продукции потратили предприятия «Микельанджело», «Тригорская ферма», «Лосево», «Приневское», Приозерский и Лужский молочные комбинаты.

– Фермеры решили: продавать молоко невыгодно, лучше его перерабатывать, – говорят в профильном комитете. – Сегодня Ленинградская область входит в Топ-5 крупнейших производителей молока. Так сложилось, что после Великой Отечественной войны, чтобы бороться с голодом, в Ленинградской области стали быстро развивать молочную промышленность. С тех пор молочные реки в ленинградских берегах текли и разрастались.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива