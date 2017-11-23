В деревне Скотное от удара током погиб водитель манипулятора

В деревне Скотное Всеволожского района накануне вечером 41-летний мужчина скончался от удара током. По информации Следственного отдела по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области он перевозил вагон-бытовку на принадлежащем ему автомобиле, оборудованным краном-манипулятором.

При передвижении по дороге мужчина задел краном-манипулятором линию электропередачи, в результате чего скончался на месте происшествия до прибытия вызванной очевидцами бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.