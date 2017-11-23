Депутаты Муринского сельского поселения на своем очередном заседании 22 ноября рассмотрели предложение фирмы-застройщика «Арсенал – недвижимость» о переименовании станции метро «Девяткино» в станцию «Менделеевская». В этом посёлке уже есть бульвар, названный в честь великого русского химика, где совсем недавно, осенью этого года был установлен памятник Дмитрию Ивановичу Менделееву.

Народные избранники приняли решение направить соответствующий депутатский запрос губернатору Санкт-Петербурга и в Законодательное собрание Ленинградской области, поскольку вопрос о переименовании станции находится не в компетенции местных органов власти.

Депутат областного ЗакСа Сергей Караваев считает идею оправданной, поскольку переименование позволит устранить путаницу, возникшую из-за того, что станция «Девяткино» находится на территории посёлка Мурино, а не в Новом Девяткино, которое является совсем другим муниципальным образованием.

Добавим, что «Девяткино» – единственная станция петербургского метрополитена на территории Ленинградской области. Открылась она в 1978 году под названием «Комсомольская» и была переименована 1 июля 1992 года.

На фото Антона ЛЯПИНА из архива – бульвар Менделеева в Мурино

