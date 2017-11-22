На остановках в Сертолово и Новом Девяткино появились камеры

Транспортные пассажирские компании Ленинградской области приступили к оборудованию мест скопления общественного транспорта видеокамерами для контроля общественного порядка в поселениях с большим количеством жителей.

По предложению областного управления по транспорту, первые пять камер уже функционируют в полноценном режиме в городе Сертолово и деревне Новое Девяткино. Оборудованы остановки, разворотные кольца и наиболее оживлённые улицы. Параметры техники позволяют максимально увеличивать изображение на необходимом объекте, а также работать при отрицательных температурах. Информация с камер в режиме реального времени поступает на экраны в районных отделах внутренних дел и единые дежурно-диспетчерские службы, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Записи позволят контролировать работу водителей автобусов, а также помогут в фиксации правонарушений со стороны нелегальных перевозчиков. Камеры на остановках общественного транспорта установлены в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», оператором которого выступает областной комитет по информатизации и связи Ленинградской области.

Основная функция аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – видеонаблюдение за правопорядком на территориях муниципальных образований. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по связи и информатизации интегрировать в систему камеры наблюдения общественных учреждений и предприятий, органов Министерства внутренних дел РФ и частных охранных организаций.