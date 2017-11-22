Сегодня, 22 ноября, всеволожские фискалы отметили профессиональный праздник – День работника налоговых органов.

– За девять месяцев нынешнего года усилиями нашего ведомства было собрано 23,5 млрд рублей, – подчеркнул руководитель ИФНС РФ во Всеволожском районе Валерий Котляров. – Сегодня мы изменили тактику сбора налогов. Благодаря этому удалось значительно повысить поступления в бюджет.

Выступая на мероприятии, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук отметила, что сегодня налоговики выполняют огромный объем работы.

– Наш район один из самых богатых в Ленинградской области, – заявил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – И это – ваша заслуга. Ведь благодаря работе налоговиков пополняется бюджет, выкупаются детские сады, школы и амбулатории.

В рамках торжественного мероприятия наградили лучших сотрудников инспекции.

– Моя награда – это заслуга всего нашего дружного и креативного коллектива, – говорит заместитель начальника ИФНС во Всеволожском районе Анна Невзорова, которая получила грамоту от ФНС РФ. – Считаю, что главное в работе – стараться максимально пополнять казну, ведь от этого зависит благополучие Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН