На встрече представителей правительства области, руководителей Агалатовского сельского поселения и ветеранов заказчик, проводящий реконструкцию амбулатории в деревне Вартемяги, заверил, что «выполняются все предусмотренные контрактом обязательства, подрядчик придерживается установленного графика работ».

Выездная встреча состоялась по инициативе депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Верниковского в рамках контроля хода строительства амбулатории.

Уже выполнены фасадные и кровельные работы, смонтированы оконные блоки, завершаются черновые отделочные работы, ведутся работы по монтажу систем отопления, вентиляции, электроосвещения и электрооборудования, внутренних систем канализации и водоснабжения, в подвальном помещении смонтирован индивидуальный тепловой пункт.

Участники встречи осмотрели все помещения, убедились в том, что лифтовые шахты не подтоплены, протечек нет, трещины в перекрытиях отсутствуют.

По условиям контракта, работы на объекте должны быть завершены в срок до 24 апреля 2018 года. Работы по благоустройству участка застройки и озеленение начнутся, когда позволит погода.

Здание амбулатории после сдачи объекта в эксплуатацию будет передано в ведение Токсовской районной больницы. Общая численность сотрудников обновленной амбулатории составит 70 человек.