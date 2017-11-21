Во Всеволожске прошла акция «Синичкин день»

Участникам мероприятия рассказали, что в Ленинградской области синица – очень важная птица – своеобразный экологический щит. Оказывается, что одна птичка поедает огромное количество гусениц, комаров долгоносиков и спасает от вредителей до десяти деревьев.

Но 90 процентов птиц-санитаров, погибает зимой от голода. Как избежать этого и чем можно покормить синиц?

– Самое главное – не навредить птицам, – рассказали организаторы мероприятия. – Неправильно подкармливая птиц, можно им навредить, а закармливая – даже убить. Поэтому надо внимательно изучить, чем необходимо подкармливать санитаров леса. Кроме того, надо помочь синицам найти жилище, а лучше изготовить кормушки.

После лекции участники акции отправились развешивать кормушки на деревьях микрорайона Южный.

Отметим, что организаторами мероприятия выступили Общественная палата Ленинградской области совместно с МОО «Природоохранный союз» и движением «Волонтеры Победы».

Ирэн ОВСЕПЯН