25 процентов налоговых поступлений в бюджет Ленинградской области собирает ФНС РФ по Всеволожскому району. Об этом рассказал начальник ФНС России по Всеволожскому району Валерий Котляров.

Благодаря работе всеволожских фискалов за последние два года значительно увеличился сбор налогов. На сегодняшний день на налоговом учете во Всеволожском районе состоят 6 620 юридических лиц, 9 126 индивидуальных предпринимателей и 817 499 физических лиц. Всего за десять месяцев нынешнего года на учете находится 472 932 налогоплательщика. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 25 830 человек. Основная доля поступлений формируется за счет налога на прибыль, НДФЛ и НДС.