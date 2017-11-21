Щедрая неделя стартовала сегодня в Ленобласти

Сегодня, 21 ноября, в Ленинградской области стартует «Щедрая Неделя» – неделя подготовки к всероссийской акции #ЩедрыйВторник, которая пройдет 28 ноября в Международный день благотворительности. В это день пройдут флешмобы, конкурсы и розыгрыши подарков, квесты, сборы пожертвований и другие активности.

Инициативу региональной благотворительной платформы Областьдобра.рф поддержали организации из различных районов Ленинградской области, сообщает МОО «Центр поддержки общественных инициатив». Сейчас в «Щедром вторнике» планируют принимают участие несколько благотворительных организаций 47-го региона. Среди них: «Диалог поколений» (Всеволожск), фонд помощи детям с особенностями развития «Ольга» (Всеволожск), фонд «Счастливое будущее» (Коммунар), магазин «Charity Shop» (Гатчина), общественное движение «Парк Сорвали» (Выборг), фонд «Общее благо» (Тайцы), фонд «Виавита» (Тихвин), команда «Форума местных сообществ».

Другим некоммерческим организациям Ленинградской области еще не поздно присоединиться к участию в «Щедром вторнике». Подробная информация на сайте платформы Областьдобра.рф и на сайте «Щедрого Вторника».