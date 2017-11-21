В Центральной районной библиотеке имени Н.В. Гоголя 14 ноября прошел заключительный этап Ленинградского областного конкурса «Библиотекарь года». В номинации «Литературное краеведение в работе школьной библиотеки» лауреатом признана заведующая библиотекой Школы № 2 города Всеволожска Ирина Кудрявцева.

Победителем областного конкурса «Библиотекарь года» стала заведующая библиотекой Гимназии № 5 г. Сосновый Бор Светлана Сусликова, сообщает Ленинградский областной институт развития образования.

Лауреатами конкурса в номинации «Инновационные формы работы современной школьной библиотеки» стали: заведующая библиотекой Гимназии в г. Кириши Ирина Дробченко и педагог-библиотекарь Кингисеппской гимназии Елена Варламова.

В конкурсе участвовали представители Всеволожского, Гатчинского, Киришского, Приозерского, Кингисеппского, Сосновоборского районов Ленинградской области.