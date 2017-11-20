В Ленобласти дети и родители выберут самого любимого врача

Сегодня в Ленинградской области стартовал пятый конкурс народного признания «Наш любимый врач». Победитель получит статус «Самого любимого врача».

Оставить отзыв о работе любого детского врача Ленинградской области, рассказать свою историю выздоровления, а также поддержать любимого доктора рисунком на медицинскую тему от маленького пациента можно будет до 15 декабря на портале «Наш любимый врач», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В 2017 году на конкурс заявлены 440 детских врачей Ленинградской области. В прошлом году на сайте конкурса ленинградские доктора получили 4 381 отзыв и 7 058 признаний профессионального мастерства от маленьких и взрослых.

Подарившие рисунок доктору получат сертификаты участников, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения, где будут названы имена 10 врачей (5 педиатров и 5 детских специалистов), набравших наибольшее количество баллов.