В микрорайоне Южный города Всеволожска 18 ноября открылся первый в Ленинградской области клуб самбо «Бастион».

С 2014 года в Санкт-Петербурге были открыты клубы «Бастион» в Адмиралтейском, Центральном и Московском районах, а теперь такой клуб открылся во Всеволожском районе на базе средней школы № 6. Ребят будет тренировать мастер спорта по самбо Виталий Дейнекин. Набраны две команды, в которых будут заниматься больше шестидесяти человек.

В большом спортзале собрались почётные гости, родители и юные участники торжества, новая команда «Бастиона». Клуб торжественно открыл начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов. Участников приветствовали глава Всеволожского района Ольга Ковальчук и председатель комитета по образованию Ирина Федоренко. Лирическую ноту в открытие клуба внесли своими выступлениями девушки из ансамбля русской музыки и песни «Узорица».

С показательными номерами выступили мастера спорта, бронзовые чемпионы российских состязаний Наталья Кротова и Евгения Волкова и мастера спорта по боевому самбо, чемпион Кубка РФ Артём Нанахов, чемпион Европы Адам Талдиев.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА