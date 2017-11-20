Возможность научиться кройке и шитью, посадить дерево и смастерить интересную поделку в просторных мастерских, оснащенных современным оборудованием, получили учащиеся Гарболовской школы. Здесь открылся Центр трудового обучения. Отметим, что кроме гарболовских и куйвозовских воспитанников, в центре планируется обучать ребят из Лесколовского поселения.

– Уже следующей весной в нашем школьном дворе мы высадим яблоневый сад, – пообещал, выступая на торжественном открытии нового центра, директор Гарболовской школы Кирилл Кулишко. – У нас уже есть хороший садовник, который обучит детей, как правильно посадить дерево. Идея посадить яблоневый сад возникла у детей. Сегодня в нашей школе учится 320 детей. Центр трудового обучения ежедневно смогут посещать 60 детей. Всего на реализацию проекта было потрачено 14 миллионов рублей.

– После такого показа дизайнерам можно ехать на показ в Милан, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – В просторных, современных кабинетах, оснащенных всем необходимым, ребята будут учиться готовить кулинарные изыски, шить красивые платья. В кабинете по растениеводству ребята смогут получить не только теоретические знания, но и приобщиться к технологии гидропоники. Так что впечатления у меня – потрясающие!

Ирэн ОВСЕПЯН