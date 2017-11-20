К 1 ноября этого года жители Всеволожского района накопили 56 млн рублей просроченной задолженности за поставку природного газа, с большим отрывом возглавив печальный рейтинг районов-неплательщиков Ленинградской области.

Общее количество должников во Всеволожском районе составляет более 17 500 абонентов, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». В число должников попали жители как многоквартирных домов, так и частного сектора (преимущественно СНТ и ДНП).

ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждает абонентов о начале массовой кампании по борьбе с должниками, в ходе которой будут предприняты все предусмотренные законодательством меры по пресечению неплатежей. Уже 2 500 должникам направлены уведомления о приостановлении поставки газа как за долги за газ, так и за отсутствие договора на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, которые абоненты обязаны заключить со специализированной организацией.

Кроме того, несколько тысяч абонентов в преддверии нового года окажутся «невыездными», поскольку вся информация о присужденном долге направляется не только в Службу судебных приставов, но и в Пограничную службу.