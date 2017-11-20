В Куйвозовском поселении – новый заместитель главы администрации

В Куйвозовском сельском поселении – новый заместитель, им стал Александр Ким, который на время длительного отпуска главы администрации Вячеслава Бабикова будет исполнять его обязанности. Об этом сообщил на встрече с жителями Куйвозовского поселения глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Думаю, что исполняющий обязанности главы администрации Куйвозовского поселения постарается решить проблемы местного населения, – отметил в беседе с журналистами Андрей Низовский. – Надеюсь, что новый назначенец справится с поставленными задачами и найдет общий язык с жителями. Ведь все вопросы, о которых неоднократно сигнализировало здешнее население, можно быстро решить, и кроме того, справиться со всем без серьезных финансовых вливаний.

Ирэн ОВСЕПЯН