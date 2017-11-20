В здании Всеволожской детской теннисной академии 19 ноября прошло открытое первенство Всеволожского района по каратэ киокусинкай. В состязаниях приняло участие более 200 детей. Они приехали из различных уголков Всеволожского района, из Гатчинского района и из Тосно. На соревнованиях было разыграно 36 комплектов наград.

На церемонии открытия выступили президент Олимпийского совета Ленинградской области Леонид Шиянов, начальник отдела физкультуры и спорта администрации Всеволожского района Андрей Чуркин, глава Щегловского поселения Юрий Паламарчук.

Лучшие результаты юных спортсменов Всеволожского района: Денис Бурмистров завоевал первое место в своей категории, Ангелина Булгарёва – первое место в своей категории, Дарья Степанова – второе место в своей категории, Валерия Корикова – третье место в своей категории. Все победители получили почётные грамоты и памятные подарки.

Кроме того, среди участников соревнования были выбраны восемь лучших спортсменов, которым вручили призы от общественной организации «Совет по содействию развития спорта высших достижений Ленинградской области» (Олимпийский совет Ленинградской области). В числе восьми лучших спортсменов оказалась жительница Всеволожска Ангелина Булгарёва.

Популярность каратэ киокусинкай среди юношей и девушек Всеволожского района с каждым годом растёт. В настоящее время в районе тренируются около 150 подростков.

Людмила ОДНОБОКОВА