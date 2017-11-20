Традиционный ежегодный конкурс кулинарного мастерства «Всеволожский смак» в пятнадцатый раз собрал лучших поваров, кондитеров и пекарей нашего района. Участники конкурса состязались в различных номинациях, представив на суд авторитетного жюри банкетные блюда, фуршетные закуски, торты и десерты, а также пироги, всевозможные хлеба и мелкоштучные изделия.

В нынешнем году в конкурсе приняли участие бармены и официанты, показав высокое искусство смешивания коктейлей и оформления праздничного стола. Также была представлена номинация «Арт-класс», в которой конкурсанты изумили судей и болельщиков художественной резкой по овощам и фруктам, лепкой из шоколада, мастики и марципана и композициями из специй.

Конкурс проводился под патронажем отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского района с целью совершенствования работы организаций общественного питания и обмена опытом.

Главная задача «Всеволожского смака» – улучшение качества оказываемых услуг, повышение эффективности труда и квалификации кадров, создание благоприятных условий для их работы и профессионального роста, а также выявление лучших мастеров с последующим включением их в сборную команду поваров и кондитеров для участия в областном и российском чемпионатах 2017 года.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА