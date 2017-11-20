Праздник, посвященный областным работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошел в Петергофе. В торжественной обстановке специалистам, наиболее отличившимся по итогам 2017 сельскохозяйственного года, были вручены заслуженные награды. В числе награжденных оказались и наши земляки, живущие и работающие на всеволожской земле.

За заслуги перед Ленинградской областью памятный знак «90 лет Ленинградской области» вручен Эспандару Никогосовичу Чичояну – директору ООО «СПК «Пригородный».

Почетного звания «Лучший по профессии» с вручением памятного знак «Лучший по профессии» были удостоены:

– «Лучший оператор по откорму молодняка крупного рогатого скота»

Светлана Петровна Главатских – оператор по уходу за молодняком ЗАО «Племенной завод Приневское».

– «Лучший специалист овощеводства защищенного грунта»

Надежда Викторовна Белоусова – агрохимик ЗАО «Агрофирма Выборжец».

Светлана ЗАВАДСКАЯ