Торжественными выступлениями и концертом было отмечено подписание соглашения о сотрудничестве между Симфоническим оркестром Ленинградской области и Мультицентром социальной и трудовой интеграции. Свидетелями этого исторического, в масштабах учреждения, события стали воспитанники и сотрудники Мультицентра, а также приглашенные гости.

Директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко в своем вступительном слове – обращении отметила, что это событие – «шаг в сторону культурного развития обучающихся, которые получают дополнительные возможности для развития собственного потенциала». Человек культурный признается обществом как ценность, поэтому у воспитанников, считает Ирина Григорьевна, появилась возможность стать еще более ценными членами общества при участии таких профессионалов, как музыканты Симфонического оркестра Ленинградской области.

Подписанием договора о сотрудничестве было узаконено уже начавшееся сотрудничество с Симфоническим оркестром. Воспитанники Мультицентра не только смогли услышать выступления музыкантов на базе своего учреждения, но и получили возможность обучаться у них инструментальному искусству на уроках музыкальной культуры. «Прививка культуры, – отметила Ирина Дрозденко, – всем будет очень кстати».

Директор Мультицентра выразила благодарность председателю областного комитета по культуре Евгению Чайковскому, который всегда поддерживает учреждение и помогает во всех творческих начинаниях. Евгений Валерьевич, в свою очередь, выразил готовность продолжить дальнейшее сотрудничество с Мультицентром в рамках целостной программы, которая должна быть интересна, прежде всего, самим обучающимся.

Перед участниками торжественного мероприятия выступил Михаил Голиков, главный дирижер Симфонического оркестра Ленинградской области. Михаил Сергеевич отметил, что, хотя возглавляемое им учреждение совсем недавно стало «членом замечательной областной семьи», «за ним лежит большая история симфонического оркестра «Таврический». Музыканты рады сотрудничеству, которое открывает перед ними соглашение, и готовы приобщать воспитанников Мультицентра к музыке – этому универсальному языку искусства, способному объединить самых разных людей.

Завершились выступления церемонией подписания соглашения, подписи на котором поставили Ирина Дрозденко и Михаил Голиков.

После официальной части музыканты Симфонического оркестра выступили с концертом классической музыки.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА